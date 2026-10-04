Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evden 8 kamyon atık çıkardı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evden 8 kamyon atık çıkardı

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Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki evden 8 kamyon atık çıkardı
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Kepez Belediyesi ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki çevre ve görüntü kirliliğine neden olan evde kapsamlı temizlik yaptı. Çalışmada ikametten 8 kamyon dolusu atık çıkarıldı; ev çevresi ve yakındaki yeşil alan temizlenerek daha düzenli hale getirildi.

Kepez Belediyesi ekiplerinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bir evde kapsamlı temizlik çalışmasında, ikametten 8 kamyon dolusu atık çıkartıldı.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü, genel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ev içerisinde biriken, kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıklar tek tek tahliye edildi. Çalışma sonucunda 8 kamyon dolusu atık evden çıkarılarak uygun şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Atıkların tahliyesi sırasında yol güzergahında oluşan çevresel kirlilik de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evin çevresi ve yakınındaki yeşil alanın bulunduğu bölge ekiplerin çalışmasıyla atıklardan arındırılarak daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Kaynak: İHA
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