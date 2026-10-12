Kilis ve Gaziantep\'teki su kaynaklarında yağışların ardından su seviyesi yükseldi

Gaziantep ve Kilis'te son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgedeki göletlerde ve su kaynaklarında su seviyesi yükseldi. Yağışlarla birlikte bazı gölet ve akarsulardaki su seviyesinde artış yaşandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı Göleti ile Kilis'teki Sapkanlı Göleti'nde su seviyesinde artış gözlendi. Kilis'te bulunan Afrin Çayı'nda da son günlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Bölgede etkili olan yağışlar, su kaynaklarındaki değişimi beraberinde getirdi. Tahtaköprü Barajı Göleti, Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'ndaki su seviyesindeki artış, yağışların bölgedeki su kaynaklarına yansımasını ortaya koydu.

Kilis ve Gaziantep çevresinde etkisini gösteren yağışların ardından su kaynaklarındaki değişim gözlemlenirken, geniş bir alan yeniden suyla kaplandı.