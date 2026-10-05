Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası'nda 600 metrelik yolu yeniledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası'nda 600 metrelik yolu yeniledi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası\'nda 600 metrelik yolu yeniledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışmaları yürütüyor. Bağdat Caddesi'nde 600 metrelik bölüm yenilendi; zemine 2 bin 500 ton plent miks temel, bin 300 ton binder asfalt serildi, önümüzdeki yaz 700 ton aşınma asfaltı planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre, altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlarda üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilçenin önemli ulaşım güzergahlarından Bağdat Caddesi'nde 600 metre uzunluğundaki bölüm yenilendi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, zemin hazırlığı için 2 bin 500 ton plent miks temel serildi, ardından bin 300 ton binder asfalt uygulandı. Güzergaha önümüzdeki yaz 700 ton aşınma asfaltı serilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaldırımlarda bakım çalışması yapılıyor

Bağdat Caddesi'ndeki granit kaplamalı kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra yol çizgilerinin tamamlanmasıyla güzergahın trafik düzeninin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kavşak düzenlemeleriyle trafik akışı iyileştirilecek

İlçede yol yenileme çalışmalarının yanı sıra kavşaklarda da düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalarla araç trafiğinin rahatlatılması, yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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