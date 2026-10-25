Kocaeli'de sel sonrası hasar giderme çalışmaları 800 personelle sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de sel sonrası hasar giderme çalışmaları 800 personelle sürüyor

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Kocaeli\'de sel sonrası hasar giderme çalışmaları 800 personelle sürüyor
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Kocaeli'de sel ve dere taşkınlarının ardından yürütülen hasar giderme çalışmaları 800 personel ve 345 araçla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve köprü geçişlerindeki hasarları giderip su tahliye kanallarını temizleyerek ulaşım güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Kocaeli'de sağanağın yol açtığı sel ve dere taşkınlarının ardından hasar giderme çalışmaları 800 personel ve 345 araçla sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yol ve köprü geçişlerindeki hasarları gidermek için çalışma yürütüyor.

Yağışın ardından sahada hasar tespiti yapan ekipler, ulaşım güvenliğini etkileyen noktalarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Sel sularının zarar verdiği yol kesimleri ve köprü geçişlerinde oluşan tahribatın giderilmesi için müdahaleler sürüyor.

Ekipler, yağmur suyu tahliye kanalları ile yol kenarlarındaki V kanallarında da temizlik yapıyor. Sel sularının taşıdığı malzemeler nedeniyle tıkanan veya zarar gören noktalarda yürütülen çalışmalarla su tahliye sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de sel sonrası hasar giderme çalışmaları 800 personelle sürüyor - Son Dakika
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