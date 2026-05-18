Kofçaz\'da yağmur ve şükür duası

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi merkezinde ve 6 köyün katılımıyla Beyci köyünde şükür ve yağmur duası programı düzenlendi.

Beyci, Aşağıkanara, Malkoçlar, Yukarıkanara, Tatıpınar ve Topçular köylerinin ortak düzenlediği yağmur ve şükür duası programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İkramların da yapıldığı programa katılan Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol, muhtarlar ve vatandaşlar, hem şükür hem de bereketli yağışlar için ellerini semaya açarak dualar etti.

Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Kofçaz ilçe merkezinde de yağmur ve şükür duası yapıldı.

Programlar, yapılan yağmur ve şükür dualarının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ