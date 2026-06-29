Köpek Saldırısı Porsuğu Öldürdü - Son Dakika
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Köpek Saldırısı Porsuğu Öldürdü

Köpek Saldırısı Porsuğu Öldürdü
29.06.2026 10:33
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Erzincan Kemah'ta köpeklerin saldırısına uğrayan porsuk telef oldu. Doğal yaşam için önemli.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde arazide köpeklerin saldırısına uğrayan porsuk telef oldu.

Kemah ilçesi kırsalında arazide gezen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir hayvan fark etti. Yapılan kontrolde, telef olan hayvanın yaban hayatının önemli türlerinden olan porsuk olduğu anlaşıldı.

Doğal yaşam alanlarında nadir rastlanan ve ekosistem döngüsü için önem taşıyan porsuğun, bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak telef olduğu belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Köpek Saldırısı Porsuğu Öldürdü - Son Dakika

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