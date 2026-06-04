Köşk'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Köşk'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkuyla kutlandı

Köşk\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkuyla kutlandı
04.06.2026 13:45  Güncelleme: 13:46
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Köşk Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde kursiyerlerin el emeği eserlerini sergiledi. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Köşk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler ve sergi gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Köşk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zülfü Öztek, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, elde edilen başarıların protokol üyeleri'nin destekleri sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Öztek, desteklerinden dolayı Kaymakam Hasan Taş'a, Belediye Başkanı Nuri Güler'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş'a teşekkür ederken, özveriyle çalışan öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri de tebrik etti.

Program kapsamında açılan stantlarda kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserler sergilendi. Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve protokol üyeleri stantları ziyaret ederek eserleri inceleyip kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

El sanatlarından giyim ürünlerine aşçılık ürünlerinden takı tasarımlarına kadar birçok branşta kursiyerlerin eserleri büyük beğeni topladı.

Köşk kent meydanında düzenlenen programa; Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zülfü Öztek, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Köşk'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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