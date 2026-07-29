Kuğulu Park'ta 4 Yeni Yavru Kuğu Doğdu - Son Dakika
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Kuğulu Park'ta 4 Yeni Yavru Kuğu Doğdu

Kuğulu Park\'ta 4 Yeni Yavru Kuğu Doğdu
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Kuğulu Park'ta toplam kuğu sayısı 18'e yükseldi; yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ankara'nın simge noktalarından Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 yeni yavruyla kuğu sayısı 18'e yükseldi.

Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta yaşayan kuğu ailesi, dünyaya gelen 4 yavruyla büyümeye devam ediyor. Parkın doğal yaşam alanında dünyaya gelen yavru kuğular, ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Yeni 4 yavru ile parktaki kuğu sayısı 18'e yükseldi. Yavru kuğularla birlikte parka can geldiğini ifade eden ziyaretçilerden Haluk Aktaş, "Kuğulu Park'ı gezmeye geldim. Burada güzellik, muhabbet, sohbet var. Kafanı dinleyebiliyorsun. Herkesi buraya bekliyorum. Kuğular yavru yapmış, buraya can gelmiş, hayat gelmiş. İnsanların buraya gelip görmeleri, yaşamaları lazım" dedi.

"Yavruları görünce çocuklarımız çok sevindi"

Kuğulu Park'taki yavruları görebilmek için ailecek Hollanda'dan geldiklerini aktaran Muhsin Aslan, "Ankara'daki Kuğulu Park'ı duymuştuk. Daha önce de bir defa geldik ama bu sefer çocuklarla geldik. Çok güzel, temiz bir yer. Kuğular yavru yapmış. Yavruları görünce çocuklarımız çok sevindi. Şehrin ortasında vaha gibi bir yer. Temizliğinden ve hayvanlardan biz çok memnunuz. Çocuklar mutlu oluyor. Ailemizle güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuğulu Park'ta 4 Yeni Yavru Kuğu Doğdu - Son Dakika

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