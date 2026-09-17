Kütahya\'da Özdemir, çöpe gidecek ürünleri ekonomiye kazandırıyor

Kütahya'da yaklaşık 8 yıldır ikinci el malzemelerin alım satımını yapan Mehmet Özdemir, vatandaşların ihtiyaç duyduğu, ancak piyasada bulmakta zorlandığı çok sayıda ürün ve yedek parçayı yeniden kullanıma kazandırıyor. Özdemir, çöpe gitmesi muhtemel malzemeleri toplayarak temizleyip satışa sunduklarını ve böylece hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

İkinci el malzemelerin bulunduğu iş yerinde çok farklı ürünlerin yer aldığını belirten Mehmet Özdemir (61), vatandaşların aradığı pek çok parçayı burada bulabildiğini ifade etti. Elektrikli ev aletlerinden otomobil ve bisiklet parçalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getiren Özdemir, "Burada arayıp da bulamadığın her şey bende mevcut. Elektrik süpürgesinden boya aktörüne, çocuk banyo küvetlerinden araba tekerlerine, bisiklet tekerlerine kadar birçok malzeme var" dedi.

"Vatandaş bulamadığı parçayı burada buluyor"

İkinci el ürünlere özellikle piyasada bulunmayan parça ve malzemeler nedeniyle talep olduğunu aktaran Mehmet Özdemir, vatandaşların ihtiyaç duyduğu küçük bir vida veya somun için dahi kendilerine başvurduğunu söyledi.

Mehmet Özdemir, "Satan pek yok ama alan çok. Vatandaş neden alıyor? Bulamadığı için. Hiçbir yerde bulamadığı parçayı gelip bende buluyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle ev aletlerinde aranan yedek parçaların önemli bir bölümünü ellerinde bulundurduklarını belirten Mehmet Özdemir, "Bir vatandaş bir somun, bir vida bulamadığı zaman gelip bende buluyor, alıp gidiyor. Bu da çok kıymetli bir şey. Ev aletlerinde bulamadığı parçaların hepsi bende mevcut. Hiçbir yerde bulunmayan malzemeler bende mevcut" diye konuştu.

Çöpe gidecek ürünler yeniden kullanılıyor

Yaptıkları işin yalnızca alım satımdan ibaret olmadığını vurgulayan Mehmet Özdemir, kullanılabilecek durumdaki malzemeleri yeniden değerlendirerek atık oluşmasının önüne geçtiklerini belirterek, "Burada görmüş olduğunuz malzemeler ikinci el. Bunlar çöpe gitmesin, ekonomiye katkımız olsun diye bunları toplayıp, silip temizleyip satıyoruz vatandaşlarımıza. Değerlendirme yapıyoruz" dedi.

Kullanılabilir durumdaki ürünlerin çöpe atılmak yerine başka insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Mehmet Özdemir, bu sayede hem ürünlerin yeniden kullanılmasını sağladıklarını hem de vatandaşların aradığı malzemeye daha kolay ulaşmasına yardımcı olduklarını ifade etti. İkinci el malzeme sektöründe yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Mehmet Özdemir, geçen süre içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarının ve ikinci el ürünlere olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Alıcıların yanı sıra ellerindeki kullanılabilir malzemeleri değerlendirmek isteyen vatandaşların da kendilerine geldiğini belirten Mehmet Özdemir, "Alan da çok, satan da. Tam orta ortaya" sözleriyle ikinci el piyasasında hem ürün getirenlerin hem de ihtiyaç duyduğu ürünleri satın alanların bulunduğunu dile getirdi.