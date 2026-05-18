Kütahya\'da Uçurtma Şenliği

Kütahya Pazarlar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından açılan stantta çocuklar ve vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik çerçevesinde jandarmanın tanıtımının yanı sıra trafik jandarmasının görevleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, çocuk koltuğu kullanımı, öğrenci servis araçlarına güvenli iniş-biniş kuralları, trafik ışıkları, üçgen reflektör ve ROPS demiri kullanımının önemi gibi konularda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Şenlikte çocuklara verilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla trafik dedektifi kartı, bayrak, balon ile trafik jandarması boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı. - KÜTAHYA