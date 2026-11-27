Kütahya Gediz'de yangından zarar gören ormanda fidanlar toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yangından zarar gören ormanlık alanda fidanlar toprakla buluştu. Gediz Orman İşletme Müdürlüğünce Çukurören Orman İşletme Şefliği sahasında yürütülen dikim çalışmasına yaklaşık 30 kişilik ekip katıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, orman yangınından zarar gören bölgede yeniden yeşil bir örtü oluşturulması amacıyla fidan dikim çalışmaları başlatıldı.
Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Çukurören Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki yanık alanda ağaçlandırma çalışmalarına girişti. Çalışmaya Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Basın ve İletişim Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Acıerik, İşletme Şefi Derya Ergüler Şahin, muhafaza memurları ve yaklaşık 30 kişilik fidan dikim ekibi katıldı. Ağaçlandırma çalışmalarından önce ekiplere, fidan dikim teknikleri ve uygulama esasları konusunda sahada uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından ekipler fidanların dikimini gerçekleştirdi.
Çalışmalarla yangından zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor.
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