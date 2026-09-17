Kütahya Valisi Işın, Yoncalı'da İYJ-8 jeotermal kuyu sondajını yerinde inceledi - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın, Yoncalı'da İYJ-8 jeotermal kuyu sondajını yerinde inceledi

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Kütahya Valisi Işın, Yoncalı\'da İYJ-8 jeotermal kuyu sondajını yerinde inceledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Yoncalı'daki yatırımları inceleme programı kapsamında, termal kaynakların geliştirilmesi amacıyla başlatılan İYJ-8 Jeotermal Üretim Kuyusu sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Yoncalı'daki yatırımları inceleme programı kapsamında, termal kaynakların geliştirilmesi amacıyla başlatılan İYJ-8 Jeotermal Üretim Kuyusu sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Vali Musa Işın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve yetkililer tarafından sondaj çalışmalarının mevcut durumu, projenin teknik detayları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yoncalı'nın termal su ihtiyacına katkı sağlayacak

Kütahya'nın önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Yoncalı Kaplıcaları'nda mevcut tesislerin yanı sıra yeni yapılacak termal tesislerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kütahya İl Özel İdaresi tarafından planlanan İYJ-8 Jeotermal Üretim Kuyusu için sondaj çalışmalarına başlandı.

İller Bankası A.Ş.'nin kredi desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında bölgedeki jeotermal kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilmesi planlanan jeotermal kaynağın, Yoncalı'daki mevcut termal tesislerin yanı sıra bölgede hayata geçirilen ve planlanan yeni turizm yatırımlarının termal su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

"Yoncalı'nın termal kaynakları büyük önem taşıyor"

Vali Musa Işın, incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede Yoncalı'nın sahip olduğu termal kaynakların Kütahya turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Işın, "Yoncalı'nın sahip olduğu termal kaynaklar Kütahya turizmi açısından büyük önem taşıyor. Bölgenin sağlık ve termal turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İYJ-8 Jeotermal Üretim Kuyusu ile bölgedeki mevcut termal tesislerin su ihtiyacının desteklenmesinin yanı sıra yeni yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

Vali Işın'ın incelemeleri, sondaj sahasında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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