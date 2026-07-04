Mahsur Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahsur Köpek Kurtarıldı

Mahsur Köpek Kurtarıldı
04.07.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Esenköy beldesinde, 3 gün boyunca su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Esenköy'de ormanlık alandan yaklaşık 3 gündür sürekli hayvan sesi geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine, Yalova AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ES-AK Arama Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda sesin kaynağının eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan bir köpek olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yürütülen koordineli kurtarma çalışmasının ardından, yorgun ve bitkin köpek sedye ile sarp araziden güvenli alana çıkarıldı. İlk kontrolleri yapılan köpek, tedavi ve bakımının gerçekleştirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Çınarcık Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Esenköy, Yalova, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mahsur Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mahsur Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.