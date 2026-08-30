Manavgat'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika
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Manavgat'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Manavgat\'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale
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Manavgat'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan devam eden müdahale sonucu düşürüldü.

Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel müdahale ederken, ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin alevlerle müdahalesine STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve askeri helikopterlerde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının enerjisi yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucunda düşürüldü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manavgat'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika

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