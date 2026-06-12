Mardin'de Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Mardin'de Mercimek Hasadı Başladı

Mardin\'de Mercimek Hasadı Başladı
12.06.2026 09:26
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, 40 derece sıcaklıkta mercimek hasadına yoğun çaba harcıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi de başladı. İlçede mercimek hasadına başlayan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor.

Gün içerisinde 40 dereceyi aşan sıcaklık altında çalışan çiftçiler, büyük emek harcayarak mercimek hasadını sürdürüyor. Yaklaşık 12 saat boyunca tarlada mesai yapan üreticiler, sezonu verimli geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bölgede, kavurucu sıcaklara rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında mercimek hasadı yapan çiftçilerin zorlu mesaisi ise dron ile havadan görüntülendi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Mazıdağı, Ekonomi, Mardin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mardin'de Mercimek Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Alper Çiçek Yusuf Alper Çiçek:
    endişe ediyorum doğrusu bu kadar sıcakta çalışan insanlar hasta olabilir kalp krizi geçirebilir diye ama herkes abartıp duruyor sanki dünyanın sonu gelmiş gibi evet zor ama insanların sağlığını korumak için iyi organizasyon yapılması gerekiyor hepsi bu kadar yani 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Barış Karaman İbrahim Barış Karaman:
    mercimek hasadının yapılması lazım zaten bu mevsimde başka çare yok da aslında 40 derece o kadar dramatik değil yazın normal bir sıcaklık hani evet zor da insanlar bunu yüzyıllardır yapıyor ve yapacak ama yine de üreticilere destek verilmesi gerekli 0 0 Yanıtla
  • İlker Gencer İlker Gencer:
    bu kadar sıcakta çalışmak gerçekten zor iş be kimin ne yapacağı kalmadı bu dönemde komşu ülkelerde de aynı şekilde ama en azından orada destek sistemleri var bizde mi işçi buluyorsa mutlu saydı 0 0 Yanıtla
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