Mardin\'de Mercimek Hasadı Başladı

İbrahim Barış Karaman:

mercimek hasadının yapılması lazım zaten bu mevsimde başka çare yok da aslında 40 derece o kadar dramatik değil yazın normal bir sıcaklık hani evet zor da insanlar bunu yüzyıllardır yapıyor ve yapacak ama yine de üreticilere destek verilmesi gerekli