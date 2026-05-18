Marmaris'te 'Orman Benim' etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te 'Orman Benim' etkinliği

Marmaris\'te \'Orman Benim\' etkinliği
18.05.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla geneline olduğu gibi Marmaris'te de yaklaşan yangın sezonu öncesinde 'Orman Benim' projesi kapsamında çevre etkinliği yapıldı.

Muğla geneline olduğu gibi Marmaris'te de yaklaşan yangın sezonu öncesinde 'Orman Benim' projesi kapsamında çevre etkinliği yapıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri ile birlikte Adaağzı'nda bulunan Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yol kenarları ve ormanlık alanlarda yangın riski oluşturabilecek atıklar tek tek toplandı. Öğrenciler, ormancılar ve orman şefleri el ele vererek doğayı temizlerken, alanlardan cam şişeler, yemek artıkları, kartonlar, peçeteler ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Toplanan çöpler arasında özellikle yangına sebebiyet verebilecek materyallerin bulunması dikkat çekti. Etkinliğe, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, BAKUT Arama Kurtarma ve AFAD destek ekibi, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri, Orman İşletme şefleri ve ormancıları katılım sağladı.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin çocuklara birlikte çöpleri toplayarak ormanların korunmasının önemini anlatarak, "Ormanlar hepimize ait. Bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak bizim sorumluluğumuz. Doğaya çöp atmamalı, atanları da uyarmalıyız" dedi. Ayrıca çöp toplamaya gelen ve bu bilince ortak olan miniklere Orman işletme müdürlüğü içinde uçurtma ve satranç olan hediyeler takdim etti.

Hem çevre bilinci oluşturmak hem de yaz ayları öncesinde yangın riskine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı. Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmaris'te 'Orman Benim' etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:37
Mersin’de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:47:39. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 'Orman Benim' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.