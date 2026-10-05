Meteoroloji, Erzurum'un güneyindeki 8 ilçeye sarı kodlu sağanak uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji, Erzurum'un güneyindeki 8 ilçeye sarı kodlu sağanak uyarısı verdi

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Meteoroloji, Erzurum\'un güneyindeki 8 ilçeye sarı kodlu sağanak uyarısı verdi
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Meteoroloji, Erzurum'un güneyindeki 8 ilçe için 6 Ekim 2026'da 12.00-22.00 arasında sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ani sel, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamalarına karşı sürücüler ile dere yatağı çevresindekilerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un güney kesimlerinde yer alan 8 ilçesi için "sarı kodlu" yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 0 6 Ekim 2026 Salı günü 12: 00 ile 22: 00 saatleri arasında Erzurum'un güneyinde yer alan Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel ve yıldırım riskine karşı uyarı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle trafikte seyredecek sürücülerin ve dere yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji, Erzurum'un güneyindeki 8 ilçeye sarı kodlu sağanak uyarısı verdi - Son Dakika
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