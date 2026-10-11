Meteoroloji, Tunceli\'de yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.