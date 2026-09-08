Meteoroloji uzmanı Tekin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi - Son Dakika
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Meteoroloji uzmanı Tekin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi

Meteoroloji uzmanı Tekin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin yağışsız bir haftaya girdiğini belirtti. Hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyen Tekin, vatandaşları güneş ışınlarının dik olduğu 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin yağışsız bir haftaya girdiğini belirterek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde yağışsız bir haftaya girdiklerini belirten Tekin, hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizin geneli hafta boyunca az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise 4 ila 8 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak. Üç Büyükşehir'e bakıldığında başkentte çarşamba günü hava sıcaklığı 28, Perşembe 30, Cuma 32, hafta sonu ise yer yer 35 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bakıldığında hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 28 ila 29 derece arasına çıkacak. İzmir'de ise 32 ila 33 derece arasında seyredecek. Özellikle vatandaşlarımıza uyarılarımız söz konusu güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ila 16.00 arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını önemli rica ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığına bakıldığında Ege'de yer yer 26-27 dereceye çıkan deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de 30 dereceye geçti. Özellikle Doğu Akdeniz'de Antalya körfezinde 31-32 derece olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Türkiye, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Meteoroloji uzmanı Tekin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi - Son Dakika

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