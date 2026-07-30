Muğla\'da Orman Yangını Riski Artıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen sıcak, kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının 35 ila 41 derece arasında seyretmesi beklenirken, en düşük nem oranının yüzde 10 ila 20 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer kısa süreli hamlelerle 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcak, kuru ve kuvvetli rüzgarın orman yangınlarının çıkış ve yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, "Beklenen sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.