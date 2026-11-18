Muş İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı yaz sezonunda yürütülen yol, altyapı ve tarımsal hizmet çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sahada görev yapan personele teşekkür yemeği verildi.

Muş Valisi Avni Çakır'ın katılımıyla düzenlenen programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum personeli katıldı. Programda konuşan Vali Avni Çakır, hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çakır, en uzak köy ve mezralara kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise 2026 yılı çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Yentür, yıl içerisinde 112 kilometre bitümlü sıcak karışım, 75 kilometre birinci kat ve 108 kilometre ikinci kat satıh kaplama yol çalışmasının tamamlandığını belirtti. KÖYDES, İl Özel İdaresi ve güvenlik yolları bütçelerinden toplam 580 milyon liralık yol ve altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Yentür, tarımsal hizmetlere ise yaklaşık 120 milyon lira kaynak ayrıldığını kaydetti. Ayrıca farklı bakanlık ve kurumlardan sağlanan 367 milyon liralık ek ödeneğin Muş'a kazandırıldığını söyledi.

Program, yaz sezonunda görev yapan personele teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.