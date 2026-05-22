Kahramanmaraş\'ta 459 milyon liralık kütüphane yapılacak

22.05.2026 10:21  Güncelleme: 10:23
Kahramanmaraş'ın simge yapılarından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yıkılıyor. Yerine 459,5 milyon liralık modern halk kütüphanesi ve yaşam kompleksi inşa edilecek. Vatandaşlar yeni projeden memnun.

Kahramanmaraş'ın simge nokta ve yapılarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yıkılıyor. Yıkılan alana 459 milyon 500 bin liralık modern bir il halk kütüphanesi ve yaşam kompleksi inşa edilecek.

Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yıkım süreci sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi liderliğinde başlatılan çalışmalar devam ederken alanda moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır tiyatro gösterileri, konferanslar, konserler ve öğrenci etkinliklerine ev sahipliği yapan merkezin yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimleriyle modern halk kütüphanesi ve yaşam kompleksi yapılması planlanıyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar yıkım ve yeni kompleksle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

"İnşallah yeni yapılacak olan bina bundan daha güzel olur"

Emekli öğretmen Yalçın Yıldırım, "Kültür merkezimiz yıllardır kentimize hizmet vermiş güzel bir binaydı. İnşallah yeni yapılacak olan bina budan daha güzel olur ve hizmet verir" diye konuştu.

Öğrenci Nisa Kuştan ise, "Yıkılmasına üzüldük lise yılarında buraya geliyorduk günümüz burada geçiyordu. Arkadaşlarımızla geliyorduk, inşallah daha güzeli yapılır" dedi.

"Şehrimiz her şeyin en güzeline layıktır"

Eski esnaf Mahmut Bostancı ise, "Zaman içinde yetersiz oldu, bugün bir yenilik gerekiyordu ki yenisi yapılacak. Kentimiz şehrimiz her şeyin en güzeline layıktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:35:29. #7.12#
