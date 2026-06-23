Niğde'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği

Niğde\'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği
23.06.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzandı Vadisi, doğal güzellikleriyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Niğde'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Uzandı Vadisi, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kent merkezine yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıkta bulunan Zondi Vadisi olarak da bilinen bölge, özellikle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Gebere Barajı'ndan başlayarak tarihi Yeşilburç köyüne kadar uzanan Uzandı Vadisi, sahip olduğu doğal dokusu, yeşilin farklı tonlarını barındıran bitki örtüsü ve akan sularıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, vadide doğayla iç içe vakit geçirerek huzur buluyor. Yılın belirli dönemlerinde debisi artan ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği şelale, vadinin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında canlanan doğa, vadiyi ziyaret edenlere kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

Vadinin içinden geçen akarsu boyunca yürüyüş yapan doğaseverler, kuş sesleri ve suyun huzur veren sesi eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Niğde, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:26:50. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.