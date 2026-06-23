Niğde\'nin Uzandı Vadisi: Doğanın Güzelliği

Niğde'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Uzandı Vadisi, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kent merkezine yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıkta bulunan Zondi Vadisi olarak da bilinen bölge, özellikle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Gebere Barajı'ndan başlayarak tarihi Yeşilburç köyüne kadar uzanan Uzandı Vadisi, sahip olduğu doğal dokusu, yeşilin farklı tonlarını barındıran bitki örtüsü ve akan sularıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, vadide doğayla iç içe vakit geçirerek huzur buluyor. Yılın belirli dönemlerinde debisi artan ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği şelale, vadinin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında canlanan doğa, vadiyi ziyaret edenlere kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

Vadinin içinden geçen akarsu boyunca yürüyüş yapan doğaseverler, kuş sesleri ve suyun huzur veren sesi eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. - NİĞDE