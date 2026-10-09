Ordu Ünye\'de bisiklet ve yürüyüş yolu projesi 10 kilometreye ulaşacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürdürülen bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin ikinci etabında sona yaklaşılırken, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçedeki güzergahın toplam uzunluğu 10 kilometreye ulaşacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, 2021 yılında tamamlanan 4,5 kilometrelik bisiklet yolunun devamı niteliğindeki ikinci etapta çalışmalar sürürken, 3 kilometrelik güzergahta asfalt, boyama ve yürüyüş yolu çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bisiklet yollarının çevreci, ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım alternatifi olduğunu belirten Güler, "Ünye Bisiklet yolu çalışmamız kapsamında artık sona geldik. Son 3 kilometreyi de tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet yolları, modern şehircilikte çok önemli. Bisiklet, ulaşımda hem çevreyi kirletmeyen hem ekonomik hem de son derece sağlıklı bir ulaşım aracı. Biz de bu kapsamda Ordu'muzda bisiklet yollarına ağırlık veriyoruz. Ünye ilçemizde 10 kilometrelik güzergahı tamamlıyoruz. Şu anda boyama işlemlerini yapıyoruz. Bittiğinde son derece harikulade bir şehircilik uygulamasını vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Ordu'muzun tamamına bisiklet yollarını yaymak için çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi.

Projenin ikinci etabında 3 kilometrelik güzergahın 1,5 kilometrelik bölümünde asfalt çalışmaları tamamlandı. Bazı bölümlerde renkli asfalt uygulaması yapılırken, güzergahta baskı beton yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri ve kentsel yaşam alanları da oluşturuluyor.

Öte yandan, Çamlık Ayanikola'da bulunan 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunda asfalt kaplama ve boyama çalışmaları tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ünye'de vatandaşların yürüyüş yapabileceği ve bisiklet kullanabileceği yeni bir güzergah hizmete sunulacak.