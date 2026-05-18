Palandöken\'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Vurdu

Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Erzurum - Tekman kara yolu Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde mayıs ayının ortasında etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın güçlükle yapılabildiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede yapılması planlanan tünelin bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettiler. - ERZURUM