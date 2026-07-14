Palandöken Ormanları İçin Bakım Çalışmaları

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Palandöken'de ağaçların sağlıklı büyümesini sağlamak ve yangın ihtimaline karşı orman yönetim planları dahilinde bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Palandöken'de yapılacak olan orman bakım faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparken, "Orman bakım faaliyetleri; ağaçların sağlıklı büyümesini sağlamak, hastalıklı bireyleri ortamdan uzaklaştırmak ve orman ekosistemi direncini artırmak ve ormanın sürekliliğini sağlamak için yapılan planlı müdahalelerdir" şeklinde konuştu.

"Orman yönetim planları dahilinde bakım çalışmaları yapılıyor"

Karakurt, ormanların ihtiyacı olan bakım çalışmaları yapılmadığı takdirde ciddi sorunların ortaya çıktığını anlatırken, "Ormanların yangın tehlikesi ile karşı karşıyı kalacağı, ormanların sıklık ve sıkışıklıktan dolayı gelişemeyeceği, gelişemeyen ormanların her türlü hastalığa maruz kalacağı, piyasada orman ürünlerine olan taleplerin yasal yollardan karşılanamadığı takdirde usulsüzlüklerin artacağı, ormanların gençleştirme çalışmaları yapılmadığı takdirde kendiliğinden zaman içerisinde yok olacağı ve ormanlara yüklenen insanlığa sunacağı fonksiyonlarının, sürdürebilmesi için her bir alanın ihtiyacı olan bakımlarının yapılmadığı takdirde gerektiği şekilde faydalanılamayacağı görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı; ormanlarımıza işletme müdürlüğü ve bölge müdürlüğümüzün teknik elamanlarının denetim ve kontrolünde saymış olduğumuz teknik ve ekonomik hizmetlerin yürütülebilmesi için orman yönetim planları dahilinde bakım çalışmaları yapılmaktadır" dedi. - ERZURUM