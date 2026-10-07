Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Kalkancı köyünde sorun ve talepleri dinledi

Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Kalkancı köyünde sorun ve talepleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Merkez Kalkancı köyünde sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşkıran, taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlerle çalışma yürütüleceğini belirtti.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Merkez Kalkancı köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.
Ziyarette vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşkıran, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Taşkıran, vatandaşların ilettiği konuları dinleyerek taleplerin değerlendirilmesi konusunda ilgili birimlerle çalışmalar yürütüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?