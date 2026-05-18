Samsun'da Baraj Su Salınımı - Son Dakika
Samsun'da Baraj Su Salınımı

18.05.2026 22:17
Hasan Uğurlu Barajı'ndan kontrollü su salınımı yapıldı, vatandaşlar uyarıldı.

Samsun'da yoğun yağışlar sonrası Hasan Uğurlu Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e yaklaşması üzerine kontrollü su salınımı yapıldı. Yetkililer, Yeşilırmak çevresindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Samsun'da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Hasan Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, barajın dolu savaklarından kontrollü şekilde su salınımı yapılmaya başlandı. Yetkililer, özellikle Yeşilırmak Nehri çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çarşamba Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Hasan Uğurlu Barajı üzerinden bırakılan su miktarının artırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yağışların devam etmesi nedeniyle Hasan Uğurlu Barajı'ndan bırakılan su miktarı 700 m3/sn'den 850 m3/sn'ye çıkarılacağından Yeşilırmak Nehri kenarlarında vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları duyurulur" denildi.

Yetkililer, özellikle nehir yatağına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların taşkın riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun ve çevresinde günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgedeki ekipler su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, meteorolojik veriler yağışların hafta boyunca Samsun genelinde etkili olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Yetkililerden vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı

Uzmanlar ve yetkililer, yoğun yağışların devam etmesi nedeniyle dere yatakları, nehir kenarları ve düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ani su yükselmelerine karşı özellikle tarım arazileri ve nehir çevresindeki alanlarda önlem alınması çağrısı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

