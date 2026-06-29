Samsun\'da Riskli Yapı Tespitleri

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, kent genelinde 6306 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 2 bin 363 binaya riskli yapı tespiti yapıldığını, bu binalarda toplam 6 bin 763 bağımsız bölümün bulunduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentte yürütülen riskli yapı tespit çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Akçay, riskli yapı tespitlerinin yapı maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalarca yapıldığını ve hazırlanan raporların İl Müdürlüğüne sunulduğunu belirtti.

İl genelinde bugüne kadar toplam 2 bin 363 bina için riskli yapı tespiti gerçekleştirildiğini ifade eden Akçay, bu binalarda 5 bin 281 konut ile bin 483 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 763 bağımsız bölümün bulunduğunu söyledi.

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine sağlanan desteklere de değinen Akçay, yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise iki aylık kira bedeli tutarında tek seferlik taşınma yardımı yapıldığını kaydetti.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Samsun'da yapı malikleri ve kiracılara toplam 74 milyon 209 bin 316 lira 33 kuruş destek ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Akçay, kentsel dönüşüm çalışmalarının güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti. - SAMSUN