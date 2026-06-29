Samsun'da Riskli Yapı Tespitleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Riskli Yapı Tespitleri

Samsun\'da Riskli Yapı Tespitleri
29.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 6306 sayılı Kanun kapsamında 2.363 binada riskli yapı tespiti yapıldı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, kent genelinde 6306 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 2 bin 363 binaya riskli yapı tespiti yapıldığını, bu binalarda toplam 6 bin 763 bağımsız bölümün bulunduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentte yürütülen riskli yapı tespit çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Akçay, riskli yapı tespitlerinin yapı maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalarca yapıldığını ve hazırlanan raporların İl Müdürlüğüne sunulduğunu belirtti.

İl genelinde bugüne kadar toplam 2 bin 363 bina için riskli yapı tespiti gerçekleştirildiğini ifade eden Akçay, bu binalarda 5 bin 281 konut ile bin 483 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 763 bağımsız bölümün bulunduğunu söyledi.

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine sağlanan desteklere de değinen Akçay, yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise iki aylık kira bedeli tutarında tek seferlik taşınma yardımı yapıldığını kaydetti.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Samsun'da yapı malikleri ve kiracılara toplam 74 milyon 209 bin 316 lira 33 kuruş destek ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Akçay, kentsel dönüşüm çalışmalarının güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Riskli Yapı Tespitleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:00:01. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Riskli Yapı Tespitleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.