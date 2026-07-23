Samsun Valiliğinden Denize Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika
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Samsun Valiliğinden Denize Girilmemesi Uyarısı

Samsun Valiliğinden Denize Girilmemesi Uyarısı
23.07.2026 19:47
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Samsun'da dalga yüksekliği 1,5 metre, rüzgar hızı 25 deniz mili bekleniyor, boğulmalara dikkat!

Samsun Valiliği, 24 Temmuz Cuma günü il genelinde dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda vatandaşlara denize girmemeleri çağrısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz 2026 Cuma günü il genelinde dalga yüksekliğinin 1,5 metre, rüzgar hızının ise 25 deniz mili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulanarak, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre ilimiz genelinde dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 25 deniz mili olması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun Valiliğinden Denize Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika

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