Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2023 yılı sonunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Küçükkale, Kızılcakoru ve Elmalı mahallelerinin grup yolunda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Vezirköprü'nün Küçükkale, Kızılcakoru ve Elmalı Mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunun Küçükkale mevkiinde, 2023 yılı sonlarında meydana gelen heyelan sonucu yol tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Bölge ulaşımının yeniden sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında yeni güzergah oluşturularak yol yapımında önemli aşama kaydedildi.

Heyelanın ardından belirlenen yeni güzergahta yaklaşık 2 kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirilirken, bölgede köprü yapım çalışmalarına da başlandı. Yeni açılan yolun zemin oturma süreci boyunca yapılan kontrollerde çökmelerin meydana geldiği bölümler ilave dolgu çalışmalarıyla güçlendirildi. Zeminin oturmasının ardından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve ortalama 8,5 metre genişliğindeki beton yolun yapımına geçildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, çalışmalar dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.