Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyübiye'de 10 yıldır kapalı yolda çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye'de yaklaşık 10 yıldır açılamayan caddede çalışma başlattı. 30 metre genişliğinde planlanan yol tamamlanınca Küçükhan, Beyaz Yaprak ve Çamurlu mahalleleri birbirine bağlanacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 10 yıldır açılamayan caddede yol çalışmalarını başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yıllardır yaşadığı yol sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Hancıağzı Mahallesi 6030'uncu caddede uzun yıllardır beklenen yol açma çalışmaları başladı. Ambarlar bölgesi nedeniyle yaklaşık 10 yıldır açılamayan güzergahta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dolgu çalışmaları yürütülüyor.
Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından stabilize yol yapımına geçilecek. Toplam 30 metre genişliğinde planlanan cadde, tamamlandığında Küçükhan, Beyaz Yaprak ve Çamurlu mahallelerini birbirine bağlayacak.
Yeni güzergahın hizmete girmesiyle mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısı güçlenecek, bölge sakinlerinin ulaşımı daha kolay ve konforlu hale gelecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?