Şanlıurfa Siverek\'te sağanak sele yol açtı, Haliliye Mahallesi\'nde bir evi su bastı

Şanlıurfa Siverek'te sağanak sele yol açtı, Haliliye Mahallesi'nde bir evi su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te gece etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda sele neden oldu; Haliliye Mahallesi'nde bir evi su bastı ve maddi hasar oluştu. Yetkililer su baskını ihbarlarına müdahale ederken sağanağın şiddetini koruduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve sele neden olurken bazı evleri de su bastı.
İlçede gece geç saatlerde aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu. Haliliye Mahallesi'nde bir evi su basarken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede yetkililer, su baskını ve sel ihbarlarına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji tarafından yağışlara ilişkin yapılan uyarıların ardından Siverek'te etkili olan sağanağın şiddetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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