Saraydüzü\'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üreticisinin yaşadığı üretim kaybı ve üründe kalite sorunlarına çözüm üretecek çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulacak Saraydüzü Çeltik Kurutma Tesisi için yer belirleme çalışmaları tamamlandı. Saraydüzü Belediyesi tarafından yürütülen projenin uygulama yerinde inceleme ziyareti gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çeltik kurutma tesisinin kurulacağı yaklaşık bin metre karelik alana ilişkin mimari proje üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Tesis yaklaşık 1 yılda hizmete sunulacak

Çeltik üreticisi için hayati önem arz eden çeltik kurutma tesisinin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Toplam 9 milyon bütçeli proje ile Saraydüzü'nde çeltik üreticisi çiftçilere, üretim kayıplarını telafi etme, ürün kalitesini artırma ve dezavantajlı gruplara yeni istihdam alanları oluşturma imkanı sağlanmış olacak.

Tesise ilişkin açıklamalarda bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Saraydüzü İlçesi'ne modern bir çeltik kurutma tesisinin kurulacağını söyledi. Amaçlarının tarımda stratejik ürünler arasında yer alan çeltiği katma değerli ürün haline dönüştürmek olduğunu belirten Eraslan, "Tesis, ilçeye bağlı 13 köyde üretilen yıllık 5 bin ton çeltik kurutma ihtiyacını karşılayacak. Çiftçimizin ürün kaybını ortadan kaldırırken, gelir seviyesini de artırmış olacağız. Ayrıca bu proje ile kırsalda yaşayan kadınlarımızı üretim süreçlerine dahil ediyoruz. Bu amaçla 30 kadına çeltik işleme ve üretim süreçleriyle ilgili eğitim verilecek. Proje kapsamında 3 kadının ise sürekli istihdam edilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tesis sayesinde, ilçede geleneksel yöntemlerle yapılan kurutma işleminde modern teknolojiye geçilmesiyle; ürün kayıplarının azaltılması, kalite ve raf ömrünün artırılması, üreticinin emeğinin korunması ve çeltiğin pazardaki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor. - SİNOP