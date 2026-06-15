Saraydüzü'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saraydüzü'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı

Saraydüzü\'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı
15.06.2026 17:39  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üreticisinin yaşadığı üretim kaybı ve kalite sorunlarına çözüm olacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı. 9 milyon bütçeli tesis, 1 yılda tamamlanarak yıllık 5 bin ton çeltik kurutma kapasitesiyle hizmete girecek.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üreticisinin yaşadığı üretim kaybı ve üründe kalite sorunlarına çözüm üretecek çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulacak Saraydüzü Çeltik Kurutma Tesisi için yer belirleme çalışmaları tamamlandı. Saraydüzü Belediyesi tarafından yürütülen projenin uygulama yerinde inceleme ziyareti gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çeltik kurutma tesisinin kurulacağı yaklaşık bin metre karelik alana ilişkin mimari proje üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Tesis yaklaşık 1 yılda hizmete sunulacak

Çeltik üreticisi için hayati önem arz eden çeltik kurutma tesisinin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Toplam 9 milyon bütçeli proje ile Saraydüzü'nde çeltik üreticisi çiftçilere, üretim kayıplarını telafi etme, ürün kalitesini artırma ve dezavantajlı gruplara yeni istihdam alanları oluşturma imkanı sağlanmış olacak.

Tesise ilişkin açıklamalarda bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Saraydüzü İlçesi'ne modern bir çeltik kurutma tesisinin kurulacağını söyledi. Amaçlarının tarımda stratejik ürünler arasında yer alan çeltiği katma değerli ürün haline dönüştürmek olduğunu belirten Eraslan, "Tesis, ilçeye bağlı 13 köyde üretilen yıllık 5 bin ton çeltik kurutma ihtiyacını karşılayacak. Çiftçimizin ürün kaybını ortadan kaldırırken, gelir seviyesini de artırmış olacağız. Ayrıca bu proje ile kırsalda yaşayan kadınlarımızı üretim süreçlerine dahil ediyoruz. Bu amaçla 30 kadına çeltik işleme ve üretim süreçleriyle ilgili eğitim verilecek. Proje kapsamında 3 kadının ise sürekli istihdam edilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tesis sayesinde, ilçede geleneksel yöntemlerle yapılan kurutma işleminde modern teknolojiye geçilmesiyle; ürün kayıplarının azaltılması, kalite ve raf ömrünün artırılması, üreticinin emeğinin korunması ve çeltiğin pazardaki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Saraydüzü'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Saraydüzü'nde kurulacak çeltik kurutma tesisi için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.