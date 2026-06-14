Sarıçiçek Vadisi'nde Sarı Çiçeklerin Şöleni - Son Dakika
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Sarıçiçek Vadisi'nde Sarı Çiçeklerin Şöleni

Sarıçiçek Vadisi\'nde Sarı Çiçeklerin Şöleni
14.06.2026 09:23
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Gümüşhane'de 20 gün süren sarı çiçeklerin açışı, doğaseverleri ve fotoğrafçıları çekiyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek vadisi, adını veren sarı çiçeklerin açmasıyla eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapmaya başladı. Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan bu büyüleyici havza, sadece 20 gün süren görkemli açış dönemiyle yerli ve yabancı doğaseverleri ile fotoğrafçıları kendisine çekiyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köyünü içinde bulunduran vadi, sarı çiçeklerin açmasıyla bugünlerde kilometrelerce uzanan eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapmaya başladı.

Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte konumlanan bu büyüleyici vadi sarı çiçeklerin sadece 20 gün süren o kısa ama görkemli açış dönemiyle yerli ve yabancı doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.

Havaların bölgede soğuk ve yağışlı gitmesi sebebiyle bu yıl yaklaşık 20 gün gecikmeli başlayan görsel şölen, ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor. Tarihi köy odalarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Sarıçiçek köyünün yayla ve dağlarından süzülen berrak sular, iki tarihi köprünün de yer aldığı vadide birleşiyor.

Yöre sakinlerinin "At ayağı" olarak adlandırdığı bu özel sarı çiçekler, özellikle derenin oluşturduğu minik mendereslerde ve çayırlarda yoğun olarak açıyor. Bu çiçeklerin solmasının ardından ise bölge farklı renkteki çiçeklerle yeniden canlanarak dört mevsim boyunca ayrı bir güzellik sergiliyor.

Sarıçiçek Vadisi'ni görmek için ilk kez bölgeye gelen ziyaretçilerden Mehmet Kaçan ise havzanın büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu belirtti. Vadideki renk tonlarının etkileyiciliğine değinen Kaçan, "Burası Gümüşhane merkezine yakın, ulaşımı oldukça kolay ve düz bir yola sahip. Dağların arasında muazzam bir sarı vadi ile karşılaştım. Normal şartlarda havalar sıcak gitseydi çiçekler tamamen açmış olacaktı ancak havaların soğuk olmasından ötürü yeni yeni açmaya başlamış. Bu haliyle bile yeşille sarının uyumu, temiz havası ve vadinin genişliği insanı çok etkiliyor. İlk defa gelmeme rağmen bölgeyi çok beğendim, herkesin bu doğa harikasını görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 20 gün gecikmeli başlayan görsel şölen

Akhisar köyü önceki dönem muhtarı Mahmut İslamoğlu, bölgenin 4 köyün ortak havzası olduğunu belirterek, "Burada Ardıç köyünden başlayarak Sarıçiçek yaylalarına kadar uzanan grupta dört parça köy yer alıyor. Bu vadi boydan boya yeşilliklerle ve sarı çiçeklerle kaplanıyor. Çiçeklerin vadide kalma süresi tamamen mevsim şartlarına bağlı olarak değişiyor; bazen 10 gün, bazen 15 gün kalıyor. Bu sene hava şartları çok yağışlı ve soğuk gittiği için süreç yaklaşık 20 gün geriden geliyor. Gün dönümü arefesine girdiğimiz bu günlerde mevsim ancak kendini gösterdi. Son yıllarda medyanın ilgisiyle buraya talep çok arttı. Hafta sonları insanlar çoluk çocuğuyla gelip nehir kenarında çayını içiyor, dinleniyor" dedi.

Tarihi köprülerin çevresinde açan sarı çiçekler, geçmişin izlerini doğayla buluştururken, Sarıçiçek Vadisi bu sürekli değişen ve yenilenen yapısıyla doğa tutkunları için yılın her dönemi cazip bir destinasyon olmayı sürdürüyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıçiçek Vadisi'nde Sarı Çiçeklerin Şöleni - Son Dakika

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