Manisa\'da çöken Kula-Selendi karayolu ulaşıma kapatıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle çökme meydana gelen Selendi- Kula eski karayolu ulaşıma kapatıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan yoğun yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Selendi-Kula eski karayolunda Yukarıtefen Mahallesi yol ayrımı ile Aşağıtefen Mahallesi arasındaki güzergahta çökme meydana geldi. Güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yol çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, çökmenin yaşandığı alanda onarım çalışmalarına başlandı.

Gece boyunca çalışmaların devam edeceği yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor. Vatandaşların çalışmalar süresince alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi. - MANİSA