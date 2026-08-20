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Sıcak Havalara Dikkat!

Sıcak Havalara Dikkat!
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Meteoroloji uzmanı Özdemirci, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşı uyardı. Özdemirci, "12: 00 ile 16: 00 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Özdemirci, Marmara ve Doğu Anadolu'nun güney doğusundan gelen kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu.

Ülke genelinde çok yağışlı bir havanın olmadığını ifade eden Özdemirci, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre ülke genelinde çok yağışlı bir hava yok. Genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Cuma günü için yalnızca Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Burdur ve Denizli'nin güney kesimlerinde yağışlar var. Yine hafta sonunda da Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz. Ama diğer bölgelerimiz genellikle az bulutlu, açık bir hava yaşayacak" şeklinde konuştu.

"12: 00 ile 16: 00 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olun"

Hava sıcaklıklarındaki beklenen değişime yönelik konuşan Özdemirci, "Hava sıcaklığı olarak da geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde ise özellikle kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney bölgelerimizde ise 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız. Kuvvetli bir yağış olayımız yok, ekstrem bir durumumuz yok. Fakat Cuma günü için Marmara'da ve Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, kuzeyli yönlerde biraz kuvvetli rüzgar var. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olsunlar istiyoruz. Bir de tabi sıcak havalar, malum yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız. Özellikle 12: 00 ile 16: 00 saatleri arasında dışarıya çıkma konusunda, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da hava sıcaklığı Pazar günü 35 dereceye kadar çıkıyor"

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar da gece 21 ile 22 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 30 ile 31 derece civarında olacak. Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Yine başkent Ankara'da benzer şekilde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Gece 17 ile 19 derece hava sıcaklıkları var. Ankara'da da Cuma günü için 33 derece, Cumartesi 34 ve Pazar günü 35'e kadar çıkıyor. Sıcaklık biraz yükseliyor. Yine İzmir'de de az bulutlu ve açık bir hava olacak. İzmir'de de sıcaklıklar Cuma ve Cumartesi günü için 35 derece, Pazar günü ise 36 derece civarında olmasını bekliyoruz.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Özdemirci, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıcak Havalara Dikkat! - Son Dakika

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