Sinop'ta bir aracın çarpması sonucu telef olan yaban domuzunun yol kenarındaki su kanalında kalması, bölgede temizlik konusunu gündeme getirdi. Sinop Belediyesinin kontrolünde bulunan kanalda, hayvanın çıkarılması ve temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

Olay, Sinop- Erfelek yolu Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu yol kenarına kadar geldi. Bu sırada yoldan geçen bir araç, yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle telef olan hayvan, yol kenarından geçen su kanalının içerisinde kaldı. Kanalın Sinop Belediyesinin kontrolünde bulunması nedeniyle gözler belediye ekiplerine çevrildi.

Bölgede oluşan görüntünün ortadan kaldırılması için telef olan yaban domuzunun bulunduğu yerden çıkarılması ve kanalın temizlenmesi gerekiyor. Özellikle çevre temizliği ve hijyen açısından önem taşıyan çalışmanın belediye ekiplerince kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.