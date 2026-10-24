Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Cizre, Silopi ve İdil\'de arazileri inceledi

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında geniş kapsamlı arazi denetimleri gerçekleştirdi.

Şırnak genelinde tarım topraklarının korunması, verimli kullanılması ve amacına aykırı kullanımın önüne geçilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, bölgenin önemli tarım merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler; Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde tarım arazilerini mercek altına aldı. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yürütülen kontrollerde, arazilerin mevcut durumları, parselasyon yapıları ve mevzuata uygunlukları yerinde incelendi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmalarla verimli tarım topraklarının muhafaza edilmesi ve mevzuata aykırı uygulamaların engellenmesi amaçlanıyor.