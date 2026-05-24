Şırnak\'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde pastane, tatlı imalathaneleri, marketler ve şekerleme satış noktaları tek tek kontrol edildi. İşletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve üretim koşulları incelendi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, vatandaş sağlığını tehdit eden unsurlara karşı da yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram süresince vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ŞIRNAK