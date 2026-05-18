Sivas\'ta Büyükbaş Hayvan Sayısında Düşüş

Türkiye'de hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı iller arasında yer alan Sivas'ta büyükbaş hayvan sayısı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte 2021 yılında 419 bin 479 olan büyükbaş hayvan sayısı, 2022'de 402 bin 70'e, 2023'te 390 bin 386'ya, 2024'te 365 bine ve 2025 yılında ise 351 bin 269'a geriledi. Bu verilere göre Sivas'ta büyükbaş hayvan sayısı 2025 yılında 2021'e göre yüzde 16,3 oranında azaldı. - SİVAS