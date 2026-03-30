Sivas'ta Mart Ayında Kar Yağışı
Sivas'ta Mart Ayında Kar Yağışı

30.03.2026 21:39
Sivas'ta hava sıcaklıkları aniden düştü, Mart ayında kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta akşam saatlerinde aniden düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Gürün-Ulaş kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü yeniden akıllara geldi.

Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Gürün ile Ulaş arasındaki kara yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Mart ayında etkili olan kar yağışı vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden olurken, yaşanan durum 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü bir kez daha akıllara getirdi.

"Çok şaşırtıcı oldu"

Yolda seyahat eden Bayram Kale, kar yağışını kayıt altına aldığını söyleyerek, "Tokat Erbaa'dan Sivas Gürün Gökpınar Gölü'nü ziyarete gitmiştik. Yolda giderken hava şartları o kadar güzeldi ki ilkbaharın özelliklerini taşıyordu. Fakat dönüşte akşam saatlerine kaldık. Kangal ile Ulaş arasında yoğun bir kar yağışı başladı. Mart ayından nisan ayına geçtiğimiz bu günlerde bu hava şartını görmek çok şaşırtıcı oldu. Ben de o anı ölümsüzleştirmek için telefonum ile o anları kayıt altına aldım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

