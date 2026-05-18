Söke\'de \'Orman Benim\' Etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliği kapsamında, Aydın'ın Söke ilçesinde çevre temizliği çalışması yapıldı.

Söke Orman İşletme Şefliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Söke Kent Konseyi üyeleri ile Sınav Koleji öğrencileri destek verdi. Ormanlık alanda bir araya gelen gönüllüler, doğaya bırakılan çöp ve atık malzemeleri toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte özellikle cam, plastik ve çeşitli atıkların toplanmasıyla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Katılımcılar, temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir gelecek için doğayı korumanın önemine dikkat çekerken, etkinlik sonunda toplanan atıklar ilgili ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı. - AYDIN