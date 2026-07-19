Süleymanpaşa Sahilinde Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Sahilinde Su Samuru Görüntülendi

Süleymanpaşa Sahilinde Su Samuru Görüntülendi
19.07.2026 19:18
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Karaevli Mahallesi'nde vatandaşlar, nesli tehlike altında olan su samurunu cep telefonu ile kaydetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan su samuru vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaevli Mahallesi'nde sahilde vakit geçiren vatandaşlar, denizin yüzeyinde hareket eden bir su samurunu fark etti. Bir süre su üzerinde dolaşarak avlanan su samuru, yakaladığı balıkla kıyıya çıktı. Balığı karada yiyen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Su samuru daha sonra gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Süleymanpaşa Sahilinde Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika

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