Tekirdağ Muratlı\'da fotokapan gece gündüz yaban hayatını görüntüledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müsellim yolu üzerindeki bir tarlaya kurulan fotokapan, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Gece ve gündüz kayıtta olan kamera, doğal yaşamın sevimli ve yırtıcı konuklarını anbean kaydetti.

Fotokapan kamerasına yansıyan karelerde, su içmek ve yiyecek aramak için alana gelen çakal ve gelincik net bir şekilde görülüyor. Gündüz saatlerinde bir gelinciğin su kabının başındaki meraklı halleri ile çakalın su ihtiyacını giderdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde ise kalabalık bir yaban domuzu sürüsünün tarladan geçişi dikkat çekti. Gece görüşü kamerasına takılan domuz sürüsü ve diğer yaban hayvanları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarla sahibi tarafından bölgedeki yaban hayatını gözlemlemek amacıyla yerleştirilen fotokapanın kaydettiği bu görüntüler, doğaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.