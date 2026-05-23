Tokat\'ta Sağanak Sele Neden Oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı köylerde dere ve çayların taşması sonucu yollar sular altında kalırken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

İlçe genelinde şiddetli yağış sonrası taşan dereler, çevredeki tarım alanlarını çamurlu suyla kapladı. Bazı köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, sel sularının ağaçları kökünden sökerek sürüklediği görüldü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sel sularının bahçeleri ve arazileri tamamen kapladığı, suyun debisinin yer yer tehlikeli seviyeye ulaştığı görüldü. Bölgedeki ekiplerin taşkından etkilenen alanlarda inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - TOKAT