Tunceli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarının ele alındığı bir panel gerçekleştirildi.

Tunceli'de Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Kurumsal, Psikolojik ve Hukuki Mücadele" konulu panel düzenlendi. Panelden önce salon girişinde kadın asker ve kadın polisler tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve katılımcılara bilgi verildi. Panelde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddetle mücadelede izlenmesi gereken yollar ele alındı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkündür"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Kızıltaş, programdaki konuşmasında kadına yönelik şiddetin değişik biçimlerine işaret ederek, "Her kadının evinde, iş yerinde, sokakta, dijital ortamda güvenle yaşaması temel bir haktır. Tehdit, aşağılama, ısrarlı takip, kadının gelirlerine el koyma, yakınlarıyla görüşmesini engelleme de şiddetin farklı biçimleridir. Bu davranışları tanımak, şiddeti önlemenin ilk adımlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, Bakanımızın destekleriyle hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans mücadelemizin temel ilkesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Tunceli Valiliği Vali Yardımcısı Adem Eser, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Kızıltaş ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş panelde yer aldı.