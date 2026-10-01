Tunceli'de kampçıların karşılaştığı ayı, köpek havlamasına aldırmadan yiyecek yedi - Son Dakika
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Tunceli'de kampçıların karşılaştığı ayı, köpek havlamasına aldırmadan yiyecek yedi

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Tunceli\'de kampçıların karşılaştığı ayı, köpek havlamasına aldırmadan yiyecek yedi
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Tunceli'de Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri'nde kamp yapanlar, gece kamp alanına gelen bir ayıyla karşılaştı. Köpeklerin havlamasına aldırmadan yiyecek yiyen ayı telefonla görüntülenirken, bölgede yaşayanların ayıyı daha önce de gördüğü ve insanlara alışkın olduğu öğrenildi.

Tunceli'de köpeklerin havlamasına aldırmadan sakince yemeğini yiyen ayının rahat tavrı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Munzur Vadisinde bulunan Halbori Gözeleri'nde kamp yapan vatandaşlar gece saatlerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Kamp alanına gelen bir ayı, çevresindeki köpeklerin havlamalarına aldırış etmeden sakince yiyeceklerini yemeyi sürdürdü. Ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede yaşayan vatandaşların ayıyı daha önce de gördüğü, insanlara alışkın olduğu ve zaman zaman yaşam alanlarına yakın noktalarda görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de kampçıların karşılaştığı ayı, köpek havlamasına aldırmadan yiyecek yedi - Son Dakika
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