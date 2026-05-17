Tunceli\'de Salep Operasyonu

Tunceli'de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 31 kilogram salep soğanı bitkisine el konulurken 3 kişiye de 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

Tunceli'de Akpazar Jandarma Karakol ekipleri tarafından kolluk devriyeleri esnasında 42 APN 942 plakalı araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde, C.K., B.B. ve İ.K'ya ait, 1 çuval ve 1 heybe içerisinde 31 kilo ağırlığında salep yumrusu tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin de bölgeye gelmesiyle, şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanununa Muhalefet suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. Salep yumurtaları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınarak tekrardan doğaya kazandırıldı. - TUNCELİ