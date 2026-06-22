Taşkınların ardından artan haşerelere karşı mücadele başlatıldı - Son Dakika
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Taşkınların ardından artan haşerelere karşı mücadele başlatıldı

Taşkınların ardından artan haşerelere karşı mücadele başlatıldı
22.06.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
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Turhal Belediyesi, taşkınların ardından artan haşere tehdidine karşı 7 araçla 24 saat esasına göre ilaçlama çalışması başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, halk sağlığını korumak için sahada olduklarını belirtti.

Su taşkınlarının ardından artan haşere tehdidine karşı alarma geçen Turhal Belediyesi, ilçe genelinde 7 araç ve 24 saat esasına göre sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Turhal ilçesinde etkili olan taşkın ve sel felaketinin ardından oluşabilecek haşere yoğunluğuna karşı kapsamlı mücadele başlatıldı. Turhal Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yürütülen çalışmaları inceledi.

Yaklaşık 63 bin dönümlük alanda etkili olan taşkının ardından oluşan durgun su birikintilerinin sinek ve larva oluşumuna neden olabileceğini belirten Başkan Ural, belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai yaptığını söyledi. Sel öncesinde yürütülen larva mücadelesinin büyük ölçüde taşkından etkilendiğini ifade eden Ural, "Çok şükür büyük bir sel sürecini atlattık. Ancak taşkın nedeniyle dönem başında yaptığımız larva mücadelesinin önemli bir kısmı maalesef boşa gitti. Bu durum geçici olarak sinek yoğunluğuna neden oldu. Ekiplerimiz vakit kaybetmeden sahaya inerek hem temizlik hem de yeniden ilaçlama çalışmalarına başladı. Turhal geniş bir coğrafyaya sahip. Vatandaşlarımız bazen araçları görmediklerini ifade ediyor. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız 7 aracın 4'ü tamamen elektrikli. Bu araçlar sessiz çalıştığı için fark edilmemeleri oldukça doğal. Ancak ekiplerimiz sahada görevlerinin başındalar. Çalışmalarımızı 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığını ön planda tutarak ilaçlama faaliyetlerine devam ediyoruz. Şu anda 7 araçla sahadayız. İhtiyaç halinde araç sayımızı artırarak mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Mehmet Erdem Ural, Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Taşkınların ardından artan haşerelere karşı mücadele başlatıldı - Son Dakika

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